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Волков: «Я в первый раз в жизни услышал, как Павлович ругается матом»

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес UFC Александр Волков (38-10) признался, что был удивлен услышать от Сергея Павловича (18-3) нецензурные слова.

«По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень бы хотелось разобраться в том, почему он именно на меня обиделся. Возможно, что-то недопонял. Но тогда это, наверное, его проблемы, а не мои.

Что меня удивило после боя? Я первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня, куда послал. Если я позволяю себе такие слова в качестве шутки или добавить красивого словца, то от него такого я никогда не слышал. С моей стороны никаких обид нет. Видимо, у него какие-то сложности со мной. Я ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые на него смотрят. Если он на меня нападет, то я вызову полицию», — сказал боец на пресс-конференции.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На счету 35-летнего Волкова теперь в смешанных единоборствах 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.

 
Бой Александр Волков&nbsp;&mdash; Сергей Павлович. Волков и Павлович устроили кровавую рубку! После боя Сергей жестко оттолкнул соотечественника

 

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
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