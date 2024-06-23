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Сегодня, 11:59

Сарнавский считает, что Уиттакер победил Алискерова за счет опыта

Виктория Кравченко
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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский оценил выступление Икрама Алискерова в поединке с Робертом Уиттакером.

«Не ожидал такой быстрой победы Уиттакера. Подумал, что шансы в этом противостоянии 50 на 50. Икрам пропустил в начале боя и все уже пошло не по его плану. Сказался опыт австралийского бойца. Ничего страшного. Алискеров получил хороший опыт с бывшим чемпионом. Извлечет пользу из поражения. Сам был в такой ситуации. Поэтому знаю, что такие ситуации могут сделать спортсмена сильнее. Икрам хотел использовать шанс. Увы, не получилось. Главное, не опускать руки. Все впереди», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sarnavskii-uittaker-pobedil-aliskerova-za-schet-opyta-375692/
Александр Сарнавский
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
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