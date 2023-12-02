Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:05

Дудакова — о хейте за жест, похожий на дуа: «Куда мы катимся, если так не толерантны?»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец женского минимального веса UFC россиянка Виктория Дудакова в интервью «СЭ» высказалась о хейте вокруг нее из-за жеста во время выхода на бой против американки Джин Ю Фрей. Перед заходом в клетку сделала жест, похожий на дуа (личная мольба к мусульман к Всевышнему. — Прим. «СЭ»). Многие сочли, что девушка приняла ислам, а рэпер Михаил «Маваши» Ниц назвал Дудакову предательницей.

— Ты впервые в карьере перед боем в Абу-Даби сделала дуа перед входом в октагон?

— Не первый раз. Я и до этого тоже. Мне бы не хотелось это обсуждать.

— Ни в коем. Просто интересно было — впервые или нет.

— Не первый раз. На протяжении всех боев так делала, просто за моими боями никто не следит, такого ажиотажа не было. Если и смотрели, то, скорее всего, в перемотке, где не видно выход. А сейчас соотвественно такой ажиотаж произошел.

— Понял. В общем тебе не нравятся вот эти разговоры, то, что мусолят все это в интернете.

— Конечно, это неприятно, потому что я иногда удивляюсь, насколько глупые люди бывают. Насколько реально очень много глупых людей, и это страшно, что их все больше и больше становится. Куда мы катимся, если мы настолько не толерантны друг к другу?

Дудакова победила Ю Фрей единогласным решением судей. Бой состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Виктория Дудакова
UFC
1
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Экс-чемпиона UFC арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он избил собственного брата
Исказившая слова Лаврова журналистка несколько лет работала в Москве
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дудакова рассказала, как выиграла раунд у мужчины со счетом 10-8

Дудакова раскрыла план на бой против чемпионки UFC Жанг

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости