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Сегодня, 20:50

Дудакова рассказала, как выиграла раунд у мужчины со счетом 10-8

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец женского минимального веса UFC россиянка Виктория Дудакова в интервью «СЭ» рассказала, как во время спарринга выиграла раунд у мужчины со счетом 10-8.

— Самая памятная заруба с мужчиной в зале — какая она?

— Ой, не знаю. У нас много раз бывает. У Гасанали (тренер Дудаковой. — Прим. «СЭ») тоже бывает моменты, когда: «Так, все, бейте ее». И когда начинают бить он такой: «Так, что ты ее бьешь?!». Потому что Гасанали и вправду слушают, и нет такого, что кто-то жалеет. Мы правда деремся. Самая памятная — это все потому что я в единоборствах, и это все забывается. Помню только последние спарринги. В последнем спарринге я стояла с парнем, который больше меня, и первый раунд я у него выиграла вчистую, там мне кажется даже 10-8, потому что я и в стойке была лучше, и плюс потом он хотел меня перевести или ногой ударить, и получилось так, что я то ли подхватила, то ли не дала пройти, что он оказался снизу, и я не отпустила его, до конца раунда была сверху и била его. А во втором раунде наоборот — он у меня выиграл. И это было неприятно, когда он потом: «А ты видишь, я тебя победила!». Было неприятно (улыбается).

В последнем поединке, который состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, Дудакова единогласным решением судей выиграла у американки Джин Ю Фрей. Всего на счет Дудаковой 8 побед и 0 поражений.

Виктория Дудакова
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