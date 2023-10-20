Виктория Дудакова подерется с Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 21 октября

21 октября, в субботу, на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) россиянка Виктория Дудакова подерется с американкой Джин Ю Фрей в рамках турнира UFC 294. Ориентировочное время начала боя — 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Дудакова — Фрей в прямом эфире покажет телеканал «Матч Боец». Также турнир в полном объеме будет доступен на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass.

На счету 24-летней Дудаковой — семь проведенных боев, все завершились победой. В последнем поединке на турнире UFC on ESPN 49 15 июля этого года россиянка победила техническим нокаутом (травма руки) бразильянку Истэлу Нуньес.

38-летняя Джин Ю Фрей провела в ММА 20 боев (11 побед, 9 поражений). В предыдущем поединке 3 июня 2023-го на UFC on ESPN 46 уступила судейским решением Элиз Рид.

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