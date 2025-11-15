Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:00

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: во сколько начнется бой и где смотреть трансляцию UFC 322

Шевченко и Чжан проведут бой в соглавном событии UFC 322
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Боец женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко из Киргизии проведет титульный бой против китаянки Вэйли Чжан на турнире UFC 322.

ММА UFC: Шевченко — Жанг

Время начала и во сколько бой Шевченко — Чжан

UFC 322 пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Основной кард начнется в 6.00 по московскому времени, бой Шевченко и Чжан станет соглавным событием и ожидается около 7.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции на полчаса раньше).

37-летняя Шевченко имеет в профессиональных ММА 25 побед, 4 поражения и 1 ничью. 36-летняя Вэйли на профессиональном уровне одержала 26 побед и 3 поражения.

Где смотреть UFC 322 и бой Шевченко — Чжан

Трансляцию UFC 322 в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (по подписке). Главный и предварительный карды будут бесплатно показывать канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Результат боя Шевченко — Чжан и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Главное событие UFC 322 — титульный бой в полусреднем весе между чемпионом, австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валентина Шевченко (MMA)
Вэйли Чжан
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
В Палестине заявили о несоблюдении Израилем соглашения о прекращении огня
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Финансист объяснил рекордные покупки валюты россиянами
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Махачев о Макгрегоре: «Хабиб сломал его психологически»

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: во сколько начнется бой и где смотреть трансляцию UFC 322

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости