Российский боец Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена проведут титульный бой в полусреднем весе на турнире UFC 322 в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Поединок Махачева против Маддалены возглавляет турнир и начнется около 8.00 по московскому времени.

Претенденту на титул Исламу Махачеву — 34 года, его рекорд в профессиональных ММА — 27 побед и 1 поражение.

Чемпиону полусреднего дивизиона Джеку Делле Маддалене — 29 лет, австралиец на профессиональном уровне одержал 18 побед и потерпел 2 поражения.

Трансляцию турнира в полном объеме проведут сервис UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Главный и предварительный карды в прямом эфире покажет канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеэфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 322. Узнать результат боя Махачев — Маддалена и других поединков турнира можно в матч-центре ММА сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

Соглавное событие UFC 322 — титульный бой в женском наилегчайшем весе между чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и китаянкой Вэйли Чжан.