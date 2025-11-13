Валентина Шевченко против Вэйли Чжан: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Опубликована статистика и данные Валентины Шевченко и Вэйли Чжан перед UFC 322

Экс-чемпионка Валентина Шевченко из Кыргызстана проведет бой в наилегчайшем весе против действующей обладательницы пояса китаянки Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в «Медисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке (США). Титульный бой Шевченко — Чжан начнется ориентировочно в 7.30 по московскому времени.

ММА UFC: Шевченко — Жанг

Статистика и данные Валентины Шевченко

Профессиональный рекорд 37-летней Шевченко в ММА — 25-4-1. В последнем бою, который состоялся 10 мая 2025-го на UFC 315, Валентина победила Манон Фиоро единогласным решением судей. Рост — 165 см, размах рук — 170 см.

Статистика и данные Вэйли Чжан

На счету 36-летней Чжан профессиональный рекорд — 26-3. Предыдущий бой китаянка провела 8 февраля этого года на UFC 312. Тогда Вэйли победила Татьяну Суарес единогласным решением судей. Рост — 163 см, размах рук — 160 см.