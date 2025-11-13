Махачев назвал причину поражения Мухаммада в поединке с Делла Маддаленой

Экс-чемпион UFC Ислам Махачев назвал причину поражения Белала Мухаммада в поединке с Джеком Делла Маддаленой. Он прошел в мае на турнире UFC 315 в Монреале.

«Белал отлично показал себя в стойке, он нанес больше ударов, думаю, но понес больше урона. Вот почему он проиграл... Но Белал хорошо смотрелся в бою. У него были ошибки, ему нужно было смешивать ударку с борьбой. Он чувствовал, что может хорошо попасть, может драться... Как по мне, он ошибся в этом бою», — сказал Махачев в интервью TNT Sports.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев