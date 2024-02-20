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20 февраля, 15:10

Вахаев: «С Копылова можно брать пример, он очень правильный парень по сравнению со мной»

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Бывший чемпион ACA Мухумат Вахаев прокомментировал поражение российского бойца Романа Копылова от Энтони Эрнандеса.

«Не ожидал, что Романа Копылова задушат. Он хороший борец и очень скромный парень. По сравнению со мной очень правильный парень. Можно пример с такого пацана брать. Желаю ему дальнейших побед и крепкого здоровья», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Копылова и Эрнандеса прошел 18 февраля в рамках турнира UFC 298. Во втором раунде россиянин допустил ошибку и позволил оппоненту провести удушающий прием.

Всего в карьере 32-летнего бойца 15 поединков, в 12 из которых он выходил победителем.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мухумат Вахаев
Роман Копылов
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