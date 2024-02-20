Вахаев: «С Копылова можно брать пример, он очень правильный парень по сравнению со мной»

Бывший чемпион ACA Мухумат Вахаев прокомментировал поражение российского бойца Романа Копылова от Энтони Эрнандеса.

«Не ожидал, что Романа Копылова задушат. Он хороший борец и очень скромный парень. По сравнению со мной очень правильный парень. Можно пример с такого пацана брать. Желаю ему дальнейших побед и крепкого здоровья», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Копылова и Эрнандеса прошел 18 февраля в рамках турнира UFC 298. Во втором раунде россиянин допустил ошибку и позволил оппоненту провести удушающий прием.

Всего в карьере 32-летнего бойца 15 поединков, в 12 из которых он выходил победителем.