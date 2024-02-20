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20 февраля, 18:53

Вахаев рассказал, что после поражений его никто не поддерживал, кроме семьи

Виктория Кравченко
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Российский боец смешанных единоборств Мухумат Вахаев признался, что после поражений его никто не поддерживал, кроме семьи.

«Проиграл достойному сопернику в достойном поединке, и тебя не замечают. Если побеждаешь: «Без проблем. Решу вопрос, ты наш брат». Сейчас вылетел из Гран-при. Никто не звонит, никто не знает, где я, что со мной. Забывают. Я иду к цели только для себя и семьи. Справедливости нет и не надо ее ждать», — цитирует Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Вахаев последний бой провел против Григория Пономарева в августе 2023 года в турнире ACA 161. В этом поединке Мухумат одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempion-aca-vakhaev-spravedlivosti-net-i-ne-nado-ee-zhdat-335957/
Мухумат Вахаев
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