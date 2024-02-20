Вахаев рассказал, что после поражений его никто не поддерживал, кроме семьи

Российский боец смешанных единоборств Мухумат Вахаев признался, что после поражений его никто не поддерживал, кроме семьи.

«Проиграл достойному сопернику в достойном поединке, и тебя не замечают. Если побеждаешь: «Без проблем. Решу вопрос, ты наш брат». Сейчас вылетел из Гран-при. Никто не звонит, никто не знает, где я, что со мной. Забывают. Я иду к цели только для себя и семьи. Справедливости нет и не надо ее ждать», — цитирует Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Вахаев последний бой провел против Григория Пономарева в августе 2023 года в турнире ACA 161. В этом поединке Мухумат одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.