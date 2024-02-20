Шон О'Мэлли: «Я бы никому не рекомендовал быть веганом. Я чувствую себя намного лучше, когда ем мясо»

Действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) признался, что практиковал вегетарианство, однако вскоре вновь вернулся к мясу.

«Я был веганом около полугода, Лично я бы не рекомендовал сидеть на вегетарианской диете. Я чувствую себя намного лучше, когда ем стейки и другое вкусное мясо», — сказал О'Мэлли в эфире The MMA Hour.

О'Мэлли и Марлон Вера (21-8) подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.