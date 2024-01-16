В Гарвардской школе бизнеса студенты будут изучать кейс Нганну, который выбрал PFL вместо UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) в 2023-м стоял перед сложным выбором: подписать новый контракт с UFC или выбрать контракт с PFL, растущей, но все еще относительно небольшой компанией. Отныне эта сложная ситуация будет разбираться в Гарвардской школе бизнеса. Об этом стало известно благодаря профессору школы Аните Элберс, которая написала об этом в соцсети X.

Коллекция кейсов Гарвардской школы бизнеса (HBS) — это всеобъемлющая коллекции кейсов, управленческих статей и отдельных книг, которые дают представление о различных бизнес-сценариях и реальных проблемах, с которыми сталкиваются компании и люди.

«PFL гораздо менее авторитетна, чем UFC, и уход из доминирующей организации, скорее всего, повлечет за собой потерю популярности. Является ли уход из UFC и подписание контракта с PFL лучшим решением для Нганну? Если да, то как ему лучше всего совместить бокс с деятельностью в PFL?» — написано в кейсе на сайте школы.

Ранее сообщалось, что Нганну может заработать только за бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) от 10 до 50 млн долларов. В UFC камерунец зарабатывал от 23 до 600 тысяч долларов.