Бадаев считает, что Анкалаев вплотную подобрался к титульному бою в UFC

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о победе россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 234.

«Сейчас Магомед вплотную подобрался к титульному бою и должен быть следующим претендентом на чемпионский пояс. Скорее всего, Алекс Перейра подерется с Джамалом Хиллом, а Анкалаев встретится с победителем ближе к концу года», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.