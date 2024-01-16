Гаджиев: «Скорее, мы увидим Хабиба в качестве футболиста, нежели бойца в октагоне»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос «СЭ» о возможности возвращения Хабиба Нурмагомедова в октагон в статусе действующего спортсмена.

«Думаю, что с большей вероятностью мы увидим Хабиба в статусе действующего футболиста в каком-то клубе, нежели бойца в октагоне. Это невозможно», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что он может возобновить карьеру, выступив в турнире UFC 300.

25-летний Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.