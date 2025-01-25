Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:05

Усман Нурмагомедов — Хьюз и Немков — Джонсон: началась онлайн-трансляция боев турнира PFL

Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Усман Нурмагомедов vs Пол Хьюз и Вадим Немков vs Тимоти Джонсон.
Фото «СЭ»

Турнир по смешанным единоборствам PFL Road to Dubai Champions Series 1 пройдет в субботу, 25 января. Вечер ММА примет «Coca-Cola Arena» в Дубае (ОАЭ). Шоу начинается в 19.00 по московскому времени.

В главном бою российский боец Усман Нурмагомедов (18-0) проведет защиту титула чемпиона легкого дивизиона против ирландца Пола Хьюза (13-1). Бой начнется в около 00.00 мск.

В соглавном событии ивента россиянин Вадим Немков (18-2-0-1) проведет поединок в тяжелом весе с американцем Тимоти Джонсоном (18-10). Поединок ожидается в 23.30 по московскому времени.

Хабиб и&nbsp;Усман Нурмагомедовы, Вадим Немков и&nbsp;Федор Емельяненко. Бои Усмана Нурмагомедова и Немкова, секунданты Хабиб и Федор Емельяненко: кард турнира PFL и где смотреть трансляцию

Транслировать турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 с главным боем Нурмагомедов — Хьюз и соглавным событием Немков — Джонсон будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии платной подписки. Начало эфира — в 19.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1. Следить за результатами поединков вечера ММА можно также в матч-центре нашего сайта.

Вадим Немков
Пол Хьюз
Тимоти Джонсон
Усман Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Переворотный дубль Пашина, героический камбэк с 0:2 и редкая серия поражений у Ярославля. Что произошло в матче «Спартак» - «Локомотив»
Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа
Украинский военнопленный рассказал об ударе ВСУ дроном по своему командиру
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Раисов: «У Махачева не будет особого желания драться с Мухаммадом и Рахмоновым»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости