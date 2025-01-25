Алиев: «Пока Нурмагомедов думал, что делать, Двалишвили перестроился и навел сумбур»

Эльдар Алиев, тренер бойца PFL Рената Хавалова, а также бывший тренер в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, поделился мыслями о подготовке Мераба Двалишвили к поединку с Умаром Нурмагомедовым.

«На карточки смотришь... Ударка. Да что сделает Мераб? Грэпплинг и борьба. Умар очень хорошо борется. Ближе к бою я задумался о том, сможет ли Умар в своем ключе работать. Он хорошо забирает спину и работает. Я поймал себя на мысли, что Мераб долгое время готовится с Аджамейном Стерлингом, который хорош в том, чтобы переводить и забирать спину. Я понял, что Мераб будет готов к этому. А если борьба Умара не пройдет и придется принимать грязный темп Мераба? Я думал, что Умар его задушит. Даже не думал, что Нурмагомедов будет работать пять раундов. До конца второго раунда Умар уверенно перебивал. Рука не позволила делать этого дальше. Пока Умар думал, что делать дальше, Двалишвили уже перестроился и нащупал свою дистанцию, начал активно работать и навел сумбур», — цитирует MMA.Metaratings.ru Алиева.

В поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым единогласным решением судей. На счету грузинского бойца 19 побед и четыре поражения. В активе россиянина 18 побед и одно поражение.