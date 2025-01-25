Раисов: «У Махачева не будет особого желания драться с Мухаммадом и Рахмоновым»

Российский легковес ACA Юсуф Раисов предположил, что дружба с Белалом Мухаммадом не станет для Ислама Махачева препятствием перед титульным поединком в полусреднем весе.

«Может быть, они поговорят. Это просто спорт. Так к этому отнесутся, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Раисова. — Не знаю их отношений, но Ислам говорил о втором поясе. Так, наверное, и с Шавкатом (Рахмоновым) особого желания (драться) не будет. Из Казахстана парень, сосед и брат. Не знаю, как Ислам проявит себя в полусреднем весе. Он хороший и сильный парень. Настоящий работяга. Любит тренироваться, любит находится в зале. Большинство ребят этого не любит. Махачев всегда чему-то учится. Физически он крепкий. Но в зале с полусредневесом и в клетке — разные истории».

В главном бою турнира UFC 311 чемпион легкого дивизиона Махачев одержал победу над Ренато Мойкано сабмишеном в первом раунде. Это четвертая защита титула в активе Махачева. Сейчас на счету россиянина 27 побед и одно поражение.