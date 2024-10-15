Умар Нурмагомедов: «Фигередо — фаворит в бою с Яном. Петр ставит глухой блок, и его легко перевести»

Второй номер легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов поделился прогнозом на поединок Петра Яна и Дейвисона Фигередо.

«Петр — очень хороший боец, у него хорошая ударка, — сказал Нурмагомедов в интервью «Submission Radio». — Зависит от того, как будет драться Фигередо — если он пойдет вперед, попробует перевести Петра, контролировать его, а у него хороший контроль у сетки, хороший грэпплинг, тогда он победит. Если нет, то бокс у Петра гораздо лучше, кики лучше.

Петр всегда перекрывается так наглухо, ставит плотно руки к лицу, и в такой момент его легко перевести. У кого хорошие тейкдауны, как у Мераба, переводят его легко. У него нет хорошей защиты от грэпплинга, и я не вижу, как он может стать лучше в партере. Думаю, 60 на 40 в пользу Фигередо или 55 на 45».

Поединок Яна и Фигередо пройдет 23 ноября в Макао в турнире UFC Fight Night.