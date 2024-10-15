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Умар Нурмагомедов: «Буду стараться размазывать Двалишвили, сделаю все, чтобы избить его»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Второй номер легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов поделился настроем на потенциальный бой с чемпионом дивизиона Мерабом Двалишвили.

«Я буду идти вперед, пытаться переводить его, панчить, бить коленями, все подряд накидывать. Буду стараться размазывать его. Хороший бой будет, я сделаю все для того, чтобы избить его», — сказал Нурмагомедов в интервью «Submission Radio».

Нурмагомедов 3 августа победил Кори Сэндхэгена единогласным решением судей. Двалишвили 14 сентября победил единогласным решением судей Шона О'Мэлли и стал новым чемпионом в легчайшем весе.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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