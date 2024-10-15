Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:41

Рахмонов: «Анкалаеву не дают бой за пояс, потому что UFC невыгодно иметь 5-6 чемпионов из России»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Претендент на пояс чемпиона UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) объяснил, почему россиянину Магомеду Анкалаеву (19-1-1) не дают бой за титул UFC в полутяжелом весе против Алекса Перейры.

«Алекс Перейра — хороший ударник, но я хотел бы увидеть его бой с хорошими борцами, — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Допустим, в 93 [кг] я не знаю, кто хороший борец. Анкалаев? Анкалаев хороший, но почему-то ему не дают [бой за титул]. У UFC своя стратегия. Понимаете? Им тоже невыгодно иметь пять-шесть чемпионов из России или другой страны. Это мировая организация, там своя политика, и из-за этого не дают. Допустим, у них Ислам [Махачев] — чемпион, Умар Нумаргомедов приблизился к бою за титул. Или тот же Мокаев. UFC — это бизнес, кто больше раскручен... Смотрят, какая страна наблюдает, какая страна покупает Fight Pass».

В главном событии турнира UFC 310, который пройдет в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе, Рахмонов подерется против чемпиона полусреднего дивизиона Белала Мухаммада.

В турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби, Анкалаев проведет бой против Александра Ракича.

Магомед Анкалаев
Шавкат Рахмонов
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Поздняков покидает пост президента Олимпийского комитета России
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Популярное видео
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости