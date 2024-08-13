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Сегодня, 13:28

Уиттакер назвал главное преимущество дю Плесси над Адесаньей

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) считает, что экс-чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье (24-3) не стоит недооценивать чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2).

«В какой-то степени я думаю, что его [дю Плесси] недооценивают. Я сам был жертвой этого. Он неуклюжий парень. Он дерется очень неловко, даже когда ты находишься рядом с ним. Мне казалось, что это неловко, — объяснил Уиттакер в подкасте MMArcade. — Я чувствовал, что он медленный и громоздкий, а потом он ударил меня по лицу. И это, возможно, одно из его величайших оружий: он просто заставляет думать, что он не высококлассный боец. А потом ты оказываешься рядом с ним и он тебя бьет».

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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