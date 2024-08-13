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Чендлер: «Если бой с Конором не состоится, я подерусь с Оливейрой»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) считает, что бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) состоится, однако допустил, что следующий бой он может провести против второго номера рейтинга в легком весе Чарльза Оливейры (34-10).

«Я оптимист по умолчанию, — сказал Чендлер в интервью Lucky Block. — Поэтому я верю, что бой с Конором состоится. Сейчас мы находимся в периоде, когда обсуждаются разные варианты. Как бы я ни уважал Конора, мое наследие не зависит от этого боя. Я иду своим путем и продолжаю двигаться вперед.

Самый реальный вариант для меня, если смотреть на ситуацию, — это Чарльз Оливейра. Мне нравится матч-реванш с ним. Я думаю, это отличный бой, который понравится фанатам».

Макгрегор и Чендлер должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Чарльз Оливейра
UFC
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