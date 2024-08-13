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Сегодня, 13:13

Уиттакер «выбрал победителя» в бою дю Плесси и Адесаньи

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) заявил, что считает чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2) фаворитом в противостоянии с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3).

«Если Дрикус будет придерживаться того же плана и стиля, что и в бою со Стриклендом, я сделаю выбор в его пользу, — заявил Уиттакер в интервью Fox Sports Australia. — Однако по мере приближения боя мне все сложнее делать прогнозы. У Адесаньи было достаточно времени, чтобы обдумать свое поражение от Шона, и я уверен, что он старается изо всех сил, чтобы компенсировать тот результат. Чтобы победить, ему нужно держать Дрикуса на расстоянии и хорошо использовать пространство и дистанцию.

Если победит Дрикус, бой, вероятно, продлится пять раундов. В любом случае, я думаю, что бой будет равным. Это будет похоже на бой Дрикуса против Стрикленда. Если Адесанья победит, то только потому, что он будет хорошо использовать дистанцию и бить с расстояния. Но Дрикус крепкий, поэтому бой продлится все пять раундов».

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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