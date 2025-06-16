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UFC on ABC 8 Хилл — Раунтри: дата и время начала турнира в Баку

Турнир UFC on ABC 8 с участием Хилла и Раунтри состоится в Баку
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night пройдет в субботу, 21 июня. Поединки будут проходить в «Баку Кристал Холле» в столице Азербайджана Баку. Начало предварительного карда — в 19.00 по московскому времени, основного карда — в 22.00.

Турнир возглавит бой Джамала Хилла и Халила Раунтри-младшего. В соглавном событии сразятся азербайджанец Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Бахамондес. Также в турнире примут участие россияне Ривзан Куниев, Тагир Уланбеков, Дарья Железнякова и Ирина Алексеева, которые подерутся с Кертисом Блэйдсом, Азатом Максумом, Мелиссой Муллинс и Калудией Сигулой.

Все бои турнира в прямом эфире покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального телеэфира. Предварительный кард также будет транслировать канал «Матч! Боец».

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