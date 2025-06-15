Джамал Хилл — Халил Раунтри (младший): дата боя и турнира UFC в Баку

Джамал Хилл и Халил Раунтри подерутся на турнире UFC в Баку

Американцы Джамал Хилл и Халил Раунтри-младший встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в ночь с 21 на 22 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется после полуночи по московскому времени.

ММА UFC: Хилл — Раунтри

Хилл одержал 12 побед и потерпел три поражения на профессиональном уровне, еще один бой признан несостоявшимся. Его рост составляет 193 см, размах рук — 201 см. В январе Джамал уступил Иржи Прохазке техническим нокаутом.

В профессиональном рекорде Раунтри — 14 побед, шесть поражений и один несостоявшийся поединок. Его рост составляет 185 см, размах рук — 194 см. В октябре 2024 года Халил проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом.