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Ирина Алексеева — Клаудия Сигула: статистика бойцов и результаты последнего боя соперников по турниру UFC в Баку

Ирина Алексеева и Клаудия Сигула проведут поединок на UFC Fight Night 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ирина Алексеева.
Фото Global Look Press

Россиянка Ирина Алексеева и полька Клаудия Сигула проведут поединок в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан). Начало предварительного карда — в 19.00 по московскому времени.

ММА UFC: Алексеева — Сигула

34-летняя Алексеева в ММА имеет семь поединков, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения. Ее рост — 173 см, размах рук — 168 см. Предыдущий бой представительница России провела в октябре 2023 года, тогда Ирина уступила британке Мелиссе Муллинс единогласным решением судей.

26-летняя Сигула имеет профессиональный рекорд — шесть побед и два поражения. Ее рост — 173 см, размах рук — 175 см. Последний раз Клаудия выходила в октагон в ноябре 2024 года также против Мелиссы Муллинс, тогда польская спортсменка потерпела поражение техническим нокаутом.

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Ирина Алексеева
Клаудия Сигула
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