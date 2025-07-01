Турнир UFC on ESPN 70 с главным боем Льюис vs. Тейшера состоится в Нэшвилле 13 июля

Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70 состоится в воскресенье, 13 июля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (штат Теннеси, США). Время начала турнира — около 1.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 4.00 мск.

В главном событии шоу запланирован бой в тяжелом весе между американцем Дерриком Льюисом и бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

Соглавное событие UFC on ESPN 70 — бой полусреднем весе между американцем Стивеном Томпсоном и бразильцем Габриэлем Бонфимом.

Трансляция UFC on ESPN 70 будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ», канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

Ключевые события и результаты поединков турнира UFC on ESPN 70 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».