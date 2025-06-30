Бокс/ММА
30 июня, 19:18

Экс-боец UFC Аскрен перенес двойную пересадку легких

Сергей Ярошенко

Бывший боец UFC, а также чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен перенес пересадку легких, сообщает его супруга Эми Аскрен в соцсети.

«Мы рады сообщить, что Бену была проведена двойная трансплантация легких. Мы бесконечно благодарны донору и его семье. Для Бена это начало новой жизни, каждый новый день для него — подарок судьбы. До сих пор не верится, что всего пять недель назад он был абсолютно здоров. Многое может измениться так быстро. Пожалуйста, продолжайте молиться за Бена, чтобы его организм принял новые легкие как свои собственные. Я постоянно восхищаюсь всеми теми людьми, которые помогают нам в этом прямо сейчас. Мне не терпится рассказать Бену обо всем этом», — говорится в посте Эми Аскрен.

В середине июня боец был госпитализирован с острой формой пневмонии и помещен в реанимацию.

На счету 40-летнего американца 19 побед в ММА при 2 поражениях, еще 1 бой признан несостоявшимся. 26 октября 2019 года он завершил карьеру после поражения от Демиана Майи на турнире UFC Fight Night 162.

Бен Аскрен
UFC
