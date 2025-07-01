Икрам Алискеров против Брунно Феррейра: дата боя и турнира UFC 318

Алискеров и Феррейра проведут поединок на UFC 318 20 июля

Российский боец в среднем весе Икрам Алискеров должен был провести бой с бразилльцем Бруно Феррейра на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Вечер ММА примет арена «Смути-кинг-центр» в ночь с 19 на 20 июля. Поединок россиянина планировался в предварительном карде, однако стало известно, что Алискеров получил травму и принял решение отказаться от поединка.

32-летний Алискеров на профессиональном уровне одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. У 32-летнего Феррейры в профессиональных ММА 13 побед и 2 поражения.

