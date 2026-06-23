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Иэн Мачадо Гэрри: данные и рекорд до боя с Исламом Махачевым

Бой с Исламом Махачевым станет для Иэна Мачадо Гэрри 19-м в карьере
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри встретится в главном поединке турнира UFC 322 с россиянином Исламом Махачевым в ночь с 15 на 16 августа. Бой пройдет на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). На кону — пояс чемпиона в полусреднем весе, который Ислам завоевал в ноябре 2025 года.

28-летний Гэрри одержал 17 побед и потерпел 1 поражение в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем поединке, который состоялся в ноябре 2025 года, победил американца Белала Мухаммада единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 265. В UFC ирландец одержал 10 побед и потерпел 1 поражение.

Ислам Махачев — первый россиянин, становившийся чемпионом UFC в двух весовых категориях, ранее он выигрывал титул в легком весе.

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