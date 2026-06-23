Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес: когда бой UFC, дата и время

Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес подерутся на турнире в Баку

Рафаэль Физиев из Азербайджана и Мануэль Торрес из Мексики встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 27 июня. Бой пройдет на Национальной Гимнастической Арене в Баку, ориентировочное время начала — 21.20 по московскому времени.

Следить за результатами поединков турнира в Баку можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

В профессиональном рекорде Физиева — 13 побед и 5 поражений, на счету Торреса — 17 побед и 3 поражения. Бойцы выступают в легком весе.

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