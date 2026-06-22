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Андрей Пуляев — Нурсултон Рузибоев: когда бой UFC, где смотреть трансляцию

Андрей Пуляев и Нурсултон Рузибоев проведут бой в среднем весе на UFC Fight Night 280 27 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Пуляев.
Фото Global Look Press

Российский боец Андрей Пуляев и узбек Нурсултон Рузибоев проведут бой в среднем весе на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Вечер ММА пройдет на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало боя ожидается около 17.15 по московскому времени.

ММА UFC: Рузибоев — Пуляев

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результат боя Пуляев — Рузибоев и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

28-летний Пуляев имеет профессиональный рекорд — 10 побед и четыре поражения. На счету 32-летнего Рузибоева рекорд в ММА — 36-9-2.

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Андрей Пуляев
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