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Иан Гарри: статистика выступлений и данные ирландского бойца

Опубликована статистика выступлений и данные Иана Гарри
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иан Гарри.
Фото Getty Images

«СЭ» публикует статистику и данные 28-летнего ирландского бойца Иана Гарри.

Статистика Иана Гарри

28-летний Иан Мачадо Гарри имеет профессиональный рекорд — 21-1. Способ побед: 10 нокаутов, 2 сабмишнов, 9 решением судей.

В рамках промоушена UFC ирландец провел 11 поединков, одержав 10 побед и потерпев одно поражение.

В последнем своем бою, который состоялся в ноябре 2025 года, ирландец победил американца Белала Мухаммада единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 265.

Данные Иана Гарри

Ирландский боец родился 17 ноября 1997 года. Его рост: 191 см, размах рук — 191 см.

Следующий бой

Иан Гарри проведет бой в полусреднем весе против российского бойца Ислама Махачева на UFC 330 в ночь с 15 на 16 августа.

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Ислам Махачев
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