Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Ислам Махачев: статистика выступлений и данные российского бойца

Опубликована статистика и данные Ислама Махачева
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

«СЭ» публикует статистику и данные 34-летнего российского бойца Ислама Махачева.

Статистика Ислама Махачева

Рекорд российского бойца в ММА — 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Способ побед: 5 нокаутов, 13 сабмишенов, 10 решением судей.

В рамках промоушена UFC Ислам провел 17 поединков, одержав 16 побед и потерпев одно поражение.

В ноябре 2025 года Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением. Тогда на UFC 322 Ислам завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Также Ислам Махачев — бывший чемпион UFC в легком весе, титул был завоеван в октябре 2022 года. Россиянин провел четыре успешные защиты чемпионского титула UFC. В мае 2025-го дагестанец официально освободил титул в легком весе.

Данные Ислама Махачева

Российский боец родился 27 октября 1991 года. Его рост: 178 см, размах рук — 179 см.

Когда следующий бой

Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330 в ночь с 15 на 16 августа.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Цена на Кордобу упала, в топе списка подешевевших футболистов сразу два игрока «Зенита». Самые потерявшие в стоимости игроки РПЛ
Дзюба так и остался без клуба. Артем — самый токсичный футболист, завершивший блестящую карьеру
«Разнимал Радулова и Григоренко — в итоге сам оказался с разбитым носом». Большое интервью Жаркова
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Венгеровский
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Венгеровский
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ислам Махачев — Иан Гарри: дата и время боя UFC, где смотреть

Иан Гарри: статистика выступлений и данные ирландского бойца
Новости
RSS RSS
Все новости