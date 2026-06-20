Нганну — о титульном бое на турнире UFC в Белом доме: «Я ставил на Гейджи»

Бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну рассказал, как выиграл деньги, поставив на победу американца Джастина Гейджи в титульном бою с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией на турнире в Белом доме.

15 июня 37-летний Гейджи победил 29-летнего Топурию техническим нокаутом и впервые в карьере завоевал чемпионский титул UFC в легком весе.

«Я ставил на Гейджи. Накануне увидел эти коэффициенты и подумал: «Что-то не так с этими букмекерами». Это же Джастин Гейджи. Даже когда он проигрывал, всегда выходил в октагон и устраивал шоу. Он умеет выводить соперников из игры. Благодаря Гейджи у меня был прекрасный день и прекрасная неделя», — цитирует Нганну Sherdog.

На счету Гейджи 28 побед и 5 поражений. Топурия впервые в карьере проиграл. До поединка с американцем его рекорд составлял 17-0.

ММА UFC: Топурия — Гейджи