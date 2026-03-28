UFC Fight Night Адесанья — Пайфер: онлайн-трансляция турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 271 пройдет в ночь на воскресенье, 29 марта. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Время начала турнира — в 0.00 по московскому времени, основного карда — в 3.00 мск.

Главным событием шоу станет бой в среднем весе между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и американцем Джо Пайфером. Соглавное событие — поединок в женском наилегчайшем весе между мексиканкой Алексой Грассо и американкой Мейси Барбер.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Турнир UFC Fight Night в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 0.00 по московскому времени.

Главный кард также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 3.00 мск.