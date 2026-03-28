UFC Fight Night Адесанья — Пайфер: онлайн-трансляция турнира начнется в 0.00 мск 29 марта

Турнир UFC Fight Night 271 пройдет в Сиэтле с 28 на 29 марта.

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 271 состоится в ночь на воскресенье, 29 марта. Вечер ММА пройдет в «Клаймат Пледж-арене» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Время начала турнира — в 0.00 по московскому времени, а основного карда — в 3.00 мск.

В главном событии UFC Fight Night 271 состоится бой в среднем весе между нигерийцем Исралем Адесаньей американцем Джо Пайфером.

Соглавное событие — бой в женском наилегчайшем весе между мексиканкой Алексой Грассо и американкой Мейси Барбер.

Трансляция UFC Fight Night Адесанья — Пайфер с 0.00 по московскому времени будет доступна на платформе UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе). С 3.00 мск прямой эфир будет идти также на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск».

Ключевые события и результаты поединков турнира UFC Fight Night Адесанья — Пайфер можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.