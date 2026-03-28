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Абубакар Вагаев объявил о подписании контракта с UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боец Абубакар Вагаев сообщил о переходе из Лиги ACA в UFC.

«Теперь, когда контракт с UFC у меня на руках, могу объявить — я перехожу в UFC. Мое пребывание в Лиге АСА подошло к концу. Я складываю с себя чемпионские полномочия. Это были интересные 12 лет и почти 30 поединков. Трижды завоеван пояс и это наше наследие. Спасибо организации, что вошли в мое положение и пошли навстречу. Со своей стороны я также всегда шел навстречу любимой Лиге. Теперь пришло время двигаться в другом направлении», — написал Вагаев в социальных сетях.

На счету Вагаева 27 поединков в профессиональных ММА, в которых он одержал 23 победы (5 нокаутом) и потерпел 4 поражения.

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Абубакар Вагаев
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