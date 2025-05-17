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17 мая 2025, 12:00

UFC Fight Night 256 Бернс — Моралес: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию

Турнира по ММА UFC Fight Night 256 состоится в Лас-Вегасе
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night 256 состоится в ночь с 17 на 18 мая. Поединки будут проходить на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе (США), начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени, главного карда — в 2.00.

Расписание турнира UFC Fight Night

Основной кард

  • Гилберт Бернс — Майкл Моралес
  • Родолфо Белато — Пол Крейг
  • Содик Юсуфф — Майрон Сантос
  • Дастин Стольцфус — Нурсултон Рузибоев
  • Джулиан Эроса — Малкизаэл Коста

Предварительный кард

  • Габриэл Грин — Матеус Камильо
  • Джэрад Гордон — Тиаго Мойзес
  • Ядье Дель Валле — Коннор Мэттьюс
  • Луана Сантос — Таинара Лисбоа
  • Элис Рид — Денисе Гомес
  • Хьюн Сунг Пак — Карлос Эрнандес
  • Тиша Торрес — Луана Пиньеро
Гилберт Бернс, Майкл Моралес, Пол Крэйг и&nbsp;Родолфо Беллато.UFC Fight Night 256: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Главные события турнира покажут канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko», трансляция начнется в 0.40 по московскому времени.

Следить за результатами боев турнира UFC Fight Night 256 можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

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