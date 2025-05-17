UFC Fight Night 256 Бернс — Моралес: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию
Турнира по ММА UFC Fight Night 256 состоится в Лас-Вегасе
Турнир UFC Fight Night 256 состоится в ночь с 17 на 18 мая. Поединки будут проходить на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе (США), начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени, главного карда — в 2.00.
Расписание турнира UFC Fight Night
Основной кард
- Гилберт Бернс — Майкл Моралес
- Родолфо Белато — Пол Крейг
- Содик Юсуфф — Майрон Сантос
- Дастин Стольцфус — Нурсултон Рузибоев
- Джулиан Эроса — Малкизаэл Коста
Предварительный кард
- Габриэл Грин — Матеус Камильо
- Джэрад Гордон — Тиаго Мойзес
- Ядье Дель Валле — Коннор Мэттьюс
- Луана Сантос — Таинара Лисбоа
- Элис Рид — Денисе Гомес
- Хьюн Сунг Пак — Карлос Эрнандес
- Тиша Торрес — Луана Пиньеро
Турнир UFC Fight Night в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Главные события турнира покажут канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko», трансляция начнется в 0.40 по московскому времени.
Следить за результатами боев турнира UFC Fight Night 256 можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.
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