Турнир UFC Fight Night 256 состоится в ночь с 17 на 18 мая. Поединки будут проходить на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе (США), начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени, главного карда — в 2.00.

Расписание турнира UFC Fight Night

Основной кард

Гилберт Бернс — Майкл Моралес

Родолфо Белато — Пол Крейг

Содик Юсуфф — Майрон Сантос

Дастин Стольцфус — Нурсултон Рузибоев

Джулиан Эроса — Малкизаэл Коста

Предварительный кард

Габриэл Грин — Матеус Камильо

Джэрад Гордон — Тиаго Мойзес

Ядье Дель Валле — Коннор Мэттьюс

Луана Сантос — Таинара Лисбоа

Элис Рид — Денисе Гомес

Хьюн Сунг Пак — Карлос Эрнандес

Тиша Торрес — Луана Пиньеро

Турнир UFC Fight Night в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Главные события турнира покажут канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko», трансляция начнется в 0.40 по московскому времени.