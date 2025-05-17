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17 мая 2025, 23:00

UFC Fight Night 256 Бернс — Моралес: началась трансляция боев турнира

Началась трансляция боев турнира UFC Fight Night 256
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night проходит в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC APEX» в ночь с 17 на 18 мая. Начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени, главного карда — в 2.00.

Турнир по смешанным единоборствам в полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 0.40 смотреть турнир можно бесплатно на канале и сайте «Матч ТВ», ретрансляция эфира ведется на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

Гилберт Бернс, Майкл Моралес, Пол Крэйг и&nbsp;Родолфо Беллато.UFC Fight Night 256: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

В главном бою вечера сразятся Гилберт Бернс из Бразилии и Майкл Моралес из Колумбии. Бойцы выступают в полусреднем весе. В профессиональном рекорде Бернса — 22 победы и восемь поражений, Моралес одержал 17 побед в 17 поединках.

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Гилберт Бернс
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