UFC Fight Night 250: началась прямая трансляция боев турнира

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начался турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. Бои проходят на «anb Арене» комплекса Kingdom Arena.

Где смотреть бои UFC Fight Night 250

Все поединки турнира в полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Night и канал «Матч! Боец». Прямой эфира с 17.00 доступен по подписке, на платной основе.

Бои главного карда бесплатно покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Начало прямого эфира — в 20.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию боев турнира UFC Fight Night в Эр-Рияде.

Кард и результаты турнира UFC Fight Night 250

Главное и соглавное событие турнира — бои в среднем весе. Вечер возглавляет поединок Исраэль Адесанья vs Нассурдин Имавов, соглавное событие — Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) vs Макл Пэйдж. В основном карде также бой тяжеловесов Сергей Павлович vs Жаирзиньо Розенстрайк и поединок в легчайшем весе Саид Нурмагомедов vs Винисиус де Оливейра.

Результаты боев можно отслеживать в онлайн-трансляции, матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.