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Сегодня, 17:00

UFC Fight Night 250: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир UFC Fight Night проходит в Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начался турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. Бои проходят на «anb Арене» комплекса Kingdom Arena.

Где смотреть бои UFC Fight Night 250

Все поединки турнира в полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Night и канал «Матч! Боец». Прямой эфира с 17.00 доступен по подписке, на платной основе.

Бои главного карда бесплатно покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Начало прямого эфира — в 20.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию боев турнира UFC Fight Night в Эр-Рияде.

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Кард и результаты турнира UFC Fight Night 250

Главное и соглавное событие турнира — бои в среднем весе. Вечер возглавляет поединок Исраэль Адесанья vs Нассурдин Имавов, соглавное событие — Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) vs Макл Пэйдж. В основном карде также бой тяжеловесов Сергей Павлович vs Жаирзиньо Розенстрайк и поединок в легчайшем весе Саид Нурмагомедов vs Винисиус де Оливейра.

Результаты боев можно отслеживать в онлайн-трансляции, матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

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