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Сегодня, 17:15

Олейник верит в победу Павловича над Розенстрайком: «Сергей сейчас гораздо мощнее и мотивированнее, у него все получится»

Олейник верит в победу Павловича над Розенстрайком
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Бывший боец UFC Алексей Олейник в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

«Думаю, будет достаточно динамично. Походят осторожненько около минуты, потом зарубятся и будет все нормально в нашу сторону. Розенстрайк вторым номером часто работает, когда опасается соперника, а Сергея он, думаю, опасается. Так что у Павловича все получится. Я часто спарринговался с Жаирзиньо — он очень сильный, крепкий, но, думаю, Сергей сейчас гораздо мощнее, мотивированнее, и у него более разносторонняя техника», — сказал Олейник «СЭ».

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

Александр Абустин

Сергей Павлович
UFC
ММА
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