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9 октября, 16:00

UFC Fight Night 244 Ройвэл — Тайра: дата и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир UFC Fight Night 244 состоится 13 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Брэндон Ройвал.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 244 состоится в ночь на 13 октября. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало в 23.00 по московскому времени. Основной кард струет в 2.00 мск.

В главном событии вечера состоится поединок между американцем Брэндоном Ройвалом и японцем Тацуро Таирой. В соглавном бою сойдутся Брэд Таварес из США и южнокореец Чун Ен Пак.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 244 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

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