Артем Вахитов получил контракт с UFC

Российский боец Артем Вахитов получил контракт с UFC.

9 октября 33-летний спортсмен нокаутировал француза Ислама Масрафа в первом раунде поединка в турнире Претендентской серии президента UFC Даны Уайта.

После завершения турнира Дана Уайт объявил о том, что все бойцы, одержавшие досрочные победы, получат контракты с UFC.

Вахитов ранее выступал в тайском боксе и кикбоксинге, он является многократным чемпионом мира и Европы в этих видах спорта, а также бывшим чемпионом кикбоксерского промоушена Glory.

У россиянина 3 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА.