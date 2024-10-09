Гурьянов — о Вахитове: «Может быть, перед нами зарождается имя нового чемпиона UFC»

Президент Open FC Александр Гурьянов отреагировал на победу Артема Вахитова над Ислемом Масрафом на Dana White's Contender Series.

«Я был удивлен: Артем очень прибавил, он стал еще увереннее, ярче. И самое главное — у него появился какой-то такой стиль, за которым лично мне хочется следить. Поздравляю Кузбасс: они проделали большую работу, чтобы Артем был замечен и теперь выступал на самом высоком уровне. Кто знает, может быть, перед нами зарождается имя нового чемпиона UFC. Ведь если люди попадают за океан к Дане Уайту, значит это кому-нибудь нужно!» — цитирует Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

Теперь на счету 33-летнего Вахитова 3 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА. До этого россиянин выступал в тайском боксе и кикбоксинге.

Ранее в среду сообщалось, что Вахитов получил контракт с UFC.