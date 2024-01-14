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UFC Fight Night 234: Анкалаев нокаутировал Уокера и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился первый турнир UFC в 2024 году, в главном бою которого третий номер рейтинга в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) победил седьмого номера рейтинга Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев (Россия) победил Джонни Уокера (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Джим Миллер (США) победил Габриэля Бенитеса (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Легчайший вес: Марио Баутиста (США) победил Рикки Симона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Средний вес: Брунно Феррейра (Бразилия) победил Фила Хоуза (США) — KO, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) победил Андрея Орловского (Белоруссия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Предварительные бои:

Полусредний вес: Престон Парсонс (США) победил Мэттью Семлсбергера (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Маркус Макги (США) победил Гастона Боланьоса (Перу) — TKO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Фарид Башарат (Афганистан) победил Тейлора Лапилуса (Франция) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Жан Сильва (Бразилия) победил Вестина Уилсона (США) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Николас Мотта (Бразилия) победил Тома Нолана (Австралия) — TKO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Джошуа Ван (США) победил Фелипи Буниса (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Андрей Орловский
Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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