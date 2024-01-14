Анкалаев идет на серии из 12 боев без поражений

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) после победы над седьмым номером рейтинга бразильцем Джонни Уокером (21-8) продлил свою серию без поражений до 12 боев. При этом он занимает четвертое место в истории полутяжелого веса UFC по победам нокаутом (6).

Впереди Анкалаева в серии боев без поражений только чемпион легкого веса Ислам Махачев (13), чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс (13) и экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (19).

Анкалаев победил Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.