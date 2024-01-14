Анкалаев проигрывал бой Уокеру по судейским запискам

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) проиграл первый раунд седьмому номеру рейтинга бразильцу Джонни Уокеру (21-8) по судейским запискам.

Двое из трех судей отдали первый раунд Уокеру со счетом 10-9, один судья отдал раунд Анкалаеву со счетом 10-9.

Судейские записки боя Анкалаев — Уокер.

Анкалаев победил Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.