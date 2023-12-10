UFC Fight Night 233: Сонг Ядонг победил Криса Гутьерреса и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 233, в главном бою которого Сонг Ядонг (21-7) победил Криса Гутьерреса (20-6) единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легчайший вес: Сонг Ядонг (Китай) победил Криса Гутьерреса (США) — Единогласное решение судей (50-44, 50-45, 50-45).

Полутяжелый вес: Халил Раунтри (США) победил Энтони Смита (США) — TKO, 3-й раунд.

Легкий вес: Насрат Хакпараст (Афганистан) победил Джейми Малларки (Австралия) — TKO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Тим Эллиотт (США) победил Су Мудаерджи (Китай) — Технический сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Андре Мунис (Бразилия) победил Пака Чон-Ена (Южная Корея) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Предварительные бои:

Полусредний вес: Кевин Жуссе (Франция) — Сонга Кинана (Китай) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Наилегчайший вес: Парк Хен-сон (Южная Корея) победил Шеннона Росса (Австралия) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Стив Гарсия (США) победила Мелькисаэля Косту (Бразилия) — KO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Луана Сантос (Бразилия) победила Стефани Эггер (Швейцария) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Татсуро Таира (Япония) победил Карлоса Эрнандеса (США) — TKO, 2-й раунд.

Минимальный вес: Талита Аленкар (Бразилия) победила Раянну дос Сантос (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).